2023 Alanya Triatlonu Kayıtları Başladı
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliği ile 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak 2023 Alanya Triatlonu için kayıtlar başladı. Sporcuların 8 Ekim Pazar gününe kadar kayıt yaptırabileceği belirtildi.
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliği ile 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak 2023 Alanya Triatlonu için kayıtlar başladı.
Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyon için sporcuların 8 Ekim Pazar gününün sonuna kadar kayıt yaptırabileceği belirtildi.
Kayıtların, federasyonun üye portalı üzerinden yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA / Spor