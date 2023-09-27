2023 Alanya Triatlonu Kayıtları Başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliği ile 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak 2023 Alanya Triatlonu için kayıtlar başladı. Sporcuların 8 Ekim Pazar gününe kadar kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliği ile 14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak 2023 Alanya Triatlonu için kayıtlar başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek organizasyon için sporcuların 8 Ekim Pazar gününün sonuna kadar kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Kayıtların, federasyonun üye portalı üzerinden yapılacağı kaydedildi.