2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezonu Planlaması Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezonu'nun planlamasını belirledi. Süper Lig'in ilk yarısı 11 Ağustos'ta başlayacak ve 25 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 5 Ocak'ta başlayacak ve 19 Mayıs'ta tamamlanacak. Bu sezon ligin ilk yarısı 18, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2023-2024 Trendyol Süper Lig Sezonu'nun planlamasını belirledi.

Süper Lig'in ilk yarısı 11 Ağustos'ta başlayıp 25 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 5 Ocak'ta başlayıp 19 Mayıs'ta tamamlanacak. Ligin ilk yarısı 18 hafta, ikinci yarısı ise 20 hafta oynanacak.

Bu sezon da sıkışık takvim sebebiyle ligin 17 ve 22. Hafta müsabakaları hafta içi oynanacak. Buna ek olarak 31 Mart 2024'te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle aynı tarihte oynanması gereken 31. Hafta müsabakaları da 2, 3, 4 Nisan tarihlerinde hafta içi oynanacak."