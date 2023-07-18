2023-2024 THY EuroLeague Fikstürü Belli Oldu

2023-2024 THY EuroLeague normal sezon fikstürü açıklandı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Türkiye'yi temsil edecek. Sezonun ilk hafta programı da belirlendi.

2023-2024 THY EuroLeague'de normal sezonun fikstürü belli oldu.

EuroLeague'den yapılan açıklamada yeni sezon ekim ayında oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak. Kulüpler bazında Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda Türkiye'yi Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil edecek.

Sezonun ilk hafta programı şu şekilde:

Kızılyıldız-LDLC Asvel

6 Ekim Cuma:

Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan

Ergin Atamanlı Panathinaikos, 12. haftada ise bu kez eski takımı Anadolu Efes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.