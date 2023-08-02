2023-2024 Süper Lig Hakemleri Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve VAR hakemleri açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen hakem listesinde birçok isim yer alıyor.