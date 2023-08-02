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2023-2024 Süper Lig Hakemleri Açıklandı

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve VAR hakemleri açıklandı. TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen hakem listesinde birçok isim yer alıyor.

Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve VAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig hakem listesinde şu isimler bulunuyor:

Çağdaş Altay (İstanbul)

Mert Güzenge (İstanbul)

Mete Kalkavan (İstanbul)

Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul)

Tugay Kaan Numanoğlu (İstanbul)

Volkan Bayarslan (İstanbul)

Ali Şansalan (Çanakkale)

Arda Kardeşler (Bursa)

Atilla Karaoğlan (Sakarya)

Cihan Aydın (Bursa)

Erkan Özdamar (Çanakkale)

Turgut Doman (Eskişehir)

Abdulkadir Bitigen Kayseri

Burak Pakkan (Ankara)

Kadir Sağlam (Ankara)

Yaşar Kemal Uğurlu (Ankara)

Bahattin Şimşek (Aydın)

Direnç Tonusluoğlu (İzmir)

Halil Umut Meler (İzmir)

Ümit Öztürk (Denizli)

Yiğit Arslan (İzmir)

Burak Şeker (Antalya)

Murat Erdoğan (Antalya)

Sarper Barış Saka (Antalya)

Yasin Kol (Trabzon)

Zorbay Küçük (Adana)

VİDEO YARDIMCI HAKEM LİSTESİ

Emre Malok (İstanbul)

Hüseyin Göçek (İstanbul)

Onur Özütoprak (İstanbul)

Özgür Yankaya (Edirne)

Alper Çetin (Kocaeli)

Erkan Engin (Sakarya)

Suat Arslanboğa (Eskişehir)

Mustafa İlker Coşkun (Ankara)

Serkan Tokat (Ankara)

Alper Ulusoy (İzmir)

Hakan Ceylan (İzmir)

Koray Gençerler (Manisa)

Mustafa Öğretmenoğlu (Antalya)

Bülent Birincioğlu (Trabzon)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Futbol Spor Haberler

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