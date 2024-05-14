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2023-2024 Sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Mücadeleleri Başlıyor

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Ligde 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, play-off'ta 39. kez yer alacak. Bu sezona kadar 42 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk kez mücadele edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadeleleri yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 40. defa yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Normal sezonun tamamlanmasıyla Anadolu Efes-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet- Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacaklar yarı finale yükselecek.

Anadolu Efes tüm play-off'larda yer aldı

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Bu sezon 11. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fenerbahçe, play-off'ta 39. kez yer alacak.

Bu sezon 34. kez play-off'ta oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı. İkişer şampiyonluğu bulunan ekiplerden Pınar Karşıyaka en son 2014-2015'te, Beşiktaş Emlakjet de 2011-2012'de şampiyonluk yaşadı.

Bu sezona kadar 42 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Aliağa Petkimspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk kez mücadele edecek.

Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.

Takımların performansları

Play-off'ta mücadele edecek ekiplerin bu sezona kadar play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle:

TakımlarSezonOGM
Anadolu Efes39307201106
Beşiktaş251265769
Fenerbahçe3826516897
Galatasaray331899792
Pınar Karşıyaka281174671
Türk Telekom221024062

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Sigorta Türkiye Manisa Efes Basketbol Spor Güncel Haberler

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