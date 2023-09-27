2023-2024 Sezonu Bölgesel Amatör Lig Grupları Belli Oldu

2023-2024 sezonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi grupları belli oldu. Kars 36 Spor 10'uncu grupta yer aldı.

Kars 36 Spor'un da yer aldığı 10'uncu grupta, Trabzon'dan 2, Rize'den 2, Ağrı, Artvin, Ardahan, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'dan 2 takım olmak üzere toplam 13 takım yer alıyor.

79 ilden 169 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 13'lü 3 grup, 14'lü 6 grup, 15'li 2 grup ve 16'lı 1 grup olmak üzere toplam 12 gruptan oluştu.

14-15 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan 2023-2024 sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. - KARS