2023-2024 Okul Sporları Genç Kızlar Bilek Güreşi Grup Müsabakaları Tamamlandı

2023-2024 Okul sporları genç kızlar kategorisi bilek güreşi grup müsabakaları tamamlandı. Giresun'da düzenlenen müsabakaya, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Güçlü, Merve Türk katıldı.

Yarışmanın sonucunda 40 kiloda Rümeysa Güçlü sağ kolda ve sol kolda birinci oldu, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. 70 kiloda yarışan Merve Türk ise, sağ kolda üçüncü olarak, üçüncülüğe ismini yazdırdı.

10-11 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye finallerine hazırlanan Güçlü, Türkiye birinciliğini hedeflediğini söyleyerek, sıkı bir antrenman programıyla çalışmalara başladığını vurguladı. - BAYBURT