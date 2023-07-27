2023-2024 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen 2023-2024 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Kadınlar Süper Ligi maçları 26 Ağustos'ta başlarken, Erkekler Süper Lig karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta başlayacak.