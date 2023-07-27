2023-2024 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkekler Süper Ligleri Fikstürü Çekildi
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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen 2023-2024 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekimi ile belirlendi. Kadınlar Süper Ligi maçları 26 Ağustos'ta başlarken, Erkekler Süper Lig karşılaşmaları ise 27 Ağustos'ta başlayacak.
2023-2024 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkekler Süper Ligleri fikstürü, Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün çekildi.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan'ın gerçekleştirdiği kura çekimine, kulüp temsilcileri ile THF yetkilileri katıldı.
Kadınlar Süper Ligi ilk hafta maçları 26 Ağustos tarihinde oynanırken, Erkekler Süper Lig karşılaşmaları ise 27 Ağustos tarihinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.
Kadınlar Süper Ligi ilk hafta eşleşmeleri şöyle:
A.P. Yalıkavak - İzmir BŞB.
Yenimahalle Bld. - Kastamonu Bld.
Anadolu Üniversitesi - Bursa BŞB.
Görele Bld. - Üsküdar Bld.
Aksaray Bld. - Tekirdağ Süleymanpaşa
Konyaaltı Bld. (Bay)
Erkekler Süper Lig ilk hafta eşleşmeleri ise şöyle:
Sakarya BŞB. - Konya BŞB.
Beşiktaş - Nilüfer Bld.
Trabzon BŞB. - Bahçelievler Bld.
Spor Toto - Köyceğiz bld.
Rize Bld. - İzmir BŞB.
Mihalıççık - Beykoz Bld. - İSTANBUL