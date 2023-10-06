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2023-2024 Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası Grupları Belli Oldu

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin tamamlanmasının ardından 2023-2024 sezonunda grup aşamasındaki takımlar belli oldu. Bahçeşehir Koleji ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da gruplarda mücadele edecek.