2022 Triatlon Türkiye Kupası Balıkesir'de yapıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 3.'sü gerçekleştirilen Avlu Balıkesir Triatlonu'nda; iki gün boyunca yaklaşık 650 triatlet ve paratriatlet ter döktü. 2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası'nın gerçekleştirildiği organizasyondan oldukça memnun kalan sporcular, Balıkesir'in parkurunu çok beğendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yüzme etabı kanalda gerçekleştirilen ülkedeki tek triatlon şampiyonasına 3. kez ev sahipliği yaptı. Türkiye Triatlon Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Balıkesir Avlu Triatlonu, 25-26 Haziran'da günlerinde Avlu Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2022 Balıkesir Avlu Triatlon Türkiye Kupası'nda; M3, yıldız, genç, elit, paratriatlon, yaş grubu ve karışık bayrak kategorilerinde, mini triatlon (400 metre yüzme, 8 kilometre bisiklet, 2.4 kilometre koşu), süper sprint triatlon (500 metre yüzme, 12 kilometre bisiklet, 3 kilometre koşu) ve sprint triatlon (750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet, 5 kilometre koşu) mesafelerinde yarışlar yapıldı. Yarışlara; Türkiye'nin en iyi triatletlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 650 sporcu katıldı.

Balıkesir'de spor turizmi gelişiyor

Sporcular, antrenörleri ve ailelerinin de katılımıyla Balıkesir merkez hafta sonunda binin üzerinde misafirini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği spor müsabakalarıyla; şehrin hem turizmini canlandırıyor hem de ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Avrupalı sporcular Balıkesir'e hayran kaldı

Balıkesir'de gerçekleştirdikleri yarışların kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya "Geçtiğimiz yıl burada Avrupa Kupası'nı gerçekleştirdik. İspanya'daki antrenörlerimiz dediler ki 'Burada hangi yabancı sporcuyla karşılaşsak Avlu diyorlar, Balıkesir diyorlar.' hayran kalmışlar. Burada çok ciddi destek alıyoruz ve çok ciddi bir potansiyelimiz var. Zaten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz da bizim yönetim kurulu üyemiz." diye konuştu.

Sporcular parkur ve organizasyondan memnun ayrıldı

Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda yapılan 'Balıkesir Avlu Triatlonu' kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. Yarışlara katılan sporcular, Balıkesir'in parkurunun çok güzel olduğunu ve diğer yarışlara göre organizasyonun çok başarılı olduğunu belirtti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Spor