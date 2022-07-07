A Milli Erkek ve Kadın Plaj Hentbolu Takımları'nın mücadele ettiği 2022 Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Çekya'da başladı.

Başkent Prag'da düzenlenen organizasyonda Erkek Milli Takımı Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Kadın Milli Takımı ise Polonya, Hırvatistan, Romanya, Slovakya ile birlikte B Grubu'nda mücadele ediyor.

Erkek Milli Takımı, turnuvanın ilk gününde Polonya ve Çekya ile oynadığı maçları 2-1'lik skorlarla kazandı. Ay-yıldızlı ekip, İsveç ve Almanya ile karşılaşacak.

Kadın Milli Takımı ise karşı karşıya geldiği Hırvatistan ve Polonya'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu. Milliler, yarın Slovakya ve Romanya ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, yarı final maçları oynayacak.