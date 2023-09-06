2022 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2022 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende basın mensuplarına haber, röportaj ve araştırma dallarında ödüller verildi. Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden Süleyman Elçin, 'Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak' başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.