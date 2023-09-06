2022 Nimet Üyken Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2022 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine teslim edildi. Törende basın mensuplarına haber, röportaj ve araştırma dallarında ödüller verildi. Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden Süleyman Elçin, 'Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak' başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından organize edilen 2022 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen törene TJK Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra basın mensupları da katıldı.
Gazeteci Nimet Üyken'in hayatının anlatıldığı kısa bir video gösterimiyle başlayan törende basın mensuplarına; haber, röportaj ve araştırma dallarında ödüller verildi.
Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünden Süleyman Elçin de 'Türkiye'nin en büyük 3. hipodromu Antalya'da kış turizmine katkı sağlayacak' başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.