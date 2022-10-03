2022 Londra Maratonu'na katılan yarışmacı, vefat etti Spor Haberleri 2022 Londra Maratonu'na katılan adı açıklanmayan bir yarışmacı, müsabaka sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 2022 Londra Maratonu'na katılan adı açıklanmayan bir yarışmacı, müsabaka sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Organizasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen maratonda bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaşarak yere yığılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacının, üç dakika içinde ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi. Ailesinin isteğiyle adı açıklanmayan sporcunun ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak. Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Londra Spor Haberler

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