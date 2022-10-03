Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Londra Maratonu'na katılan yarışmacı, vefat etti

Spor Haberleri

2022 Londra Maratonu'na katılan yarışmacı, vefat etti

2022 Londra Maratonu'na katılan adı açıklanmayan bir yarışmacı, müsabaka sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

2022 Londra Maratonu'na katılan adı açıklanmayan bir yarışmacı, müsabaka sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

Organizasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen maratonda bitiş çizgisine yaklaşık 5 kilometre kala fenalaşarak yere yığılan 36 yaşındaki erkek İngiliz yarışmacının, üç dakika içinde ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Ailesinin isteğiyle adı açıklanmayan sporcunun ölüm nedeni, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Londra Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title