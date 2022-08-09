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2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları açıldı

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2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları başladı.

Federasyonun açıklamasına göre, 10-11 Eylül'de Beykoz ilçesinde düzenlenecek yarışlara başvuru, TTF Üye Portalı üzerinden 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Yarışma 550 bireysel sporcu ve 75 takımla sınırlı olacak.

Organizasyonla ilgili ayrıntılara yarış sitesi "istanbultriatlonu.com"dan ulaşılabilecek.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

İstanbul Türkiye gençlik Spor Haberler

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