2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları açıldı Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları başladı. Federasyonun açıklamasına göre, 10-11 Eylül'de Beykoz ilçesinde düzenlenecek yarışlara başvuru, TTF Üye Portalı üzerinden 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Yarışma 550 bireysel sporcu ve 75 takımla sınırlı olacak. Organizasyonla ilgili ayrıntılara yarış sitesi "istanbultriatlonu.com"dan ulaşılabilecek. Spor AA / Hüseyin Doğru İstanbul Türkiye gençlik Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları açıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.