2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları açıldı
- Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Beykoz Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek 2022 İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu'nun kayıtları başladı.
Federasyonun açıklamasına göre, 10-11 Eylül'de Beykoz ilçesinde düzenlenecek yarışlara başvuru, TTF Üye Portalı üzerinden 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Yarışma 550 bireysel sporcu ve 75 takımla sınırlı olacak.
Organizasyonla ilgili ayrıntılara yarış sitesi "istanbultriatlonu.com"dan ulaşılabilecek.
AA / Hüseyin Doğru - Spor