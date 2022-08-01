2022 IIHF Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman beşincilik maçında Bosna Hersek'i 5-1 yendi. 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman beşincilik maçında Bosna Hersek'i 5-1 yendi. Queretaro kentindeki Lakeside Ice Park'ta düzenlenen organizasyonda, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı 5'incilik maçında Bosna Hersek ile karşılaştı. Rakibini 5-1'lik skorla geçen milliler organizasyonu 5'inci sırada tamamladı. Turnuvada milliler ön eleme turunda Güney Afrika'yı 8-2, Bosna Hersek'i 6-4 mağlup ederken, Avustralya'ya 8-1 yenilerek B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamış ve play-off'a kalmıştı. Türkiye, play-off turu çeyrek finalinde ise Meksika'ya 5-2 yenilerek 5'incilik maçı oynamaya hak kazanmıştı. Spor AA / Fatih Gazioğlu Dünya Şampiyonası Sonora Spor Haberler

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