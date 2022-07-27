2022 IIHF Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman
20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Meksika'ya 5-2 yenildi.
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20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Meksika'ya 5-2 yenildi.
Queretaro kentindeki Lakeside Ice Park'ta düzenlenen organizasyonda, ön eleme turunu geçen milliler, play-off turu çeyrek finalinde ev sahibi Meksika ile karşılaştı.
Türkiye, 2-0 geriye düştüğü müsabakada skoru 2-2'ye getirmesine rağmen son dakikalarda üst üste yediği gollerle rakibine 5-2 mağlup oldu.
Turnuvada milliler, ön eleme turunda Güney Afrika'yı 8-2, Bosna Hersek'i 6-4 mağlup ederken, Avustralya'ya 8-1 yenilerek B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamış ve play-off'a kalmıştı.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor