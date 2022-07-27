2022 IIHF Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman - Haberler

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2022 IIHF Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman

2022 IIHF Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman

20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Meksika'ya 5-2 yenildi.

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20 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli Takımı, Meksika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 3. Klasman play-off turu çeyrek finalinde Meksika'ya 5-2 yenildi.

Queretaro kentindeki Lakeside Ice Park'ta düzenlenen organizasyonda, ön eleme turunu geçen milliler, play-off turu çeyrek finalinde ev sahibi Meksika ile karşılaştı.

Türkiye, 2-0 geriye düştüğü müsabakada skoru 2-2'ye getirmesine rağmen son dakikalarda üst üste yediği gollerle rakibine 5-2 mağlup oldu.

Turnuvada milliler, ön eleme turunda Güney Afrika'yı 8-2, Bosna Hersek'i 6-4 mağlup ederken, Avustralya'ya 8-1 yenilerek B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamış ve play-off'a kalmıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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