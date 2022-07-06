2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

AA - Emrah Oktay - Spor
 - Güncelleme:
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasmanda İspanya şampiyon oldu.

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasmanda İspanya şampiyon oldu.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde düzenlenen şampiyonada altın madalya maçında İspanya ile Büyük Britanya, bronz madalya maçında ise Hollanda ile Avustralya karşılaştı.

Günün ilk maçında Hollanda'yı 2-1 yenen Avustralya bronz madalya kazandı. Altın madalya karşılaşmasında ise İspanya, Büyük Britanya'yı 3-1 mağlup etti.

AA / Emrah Oktay - Spor

Dünya Şampiyonası İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title