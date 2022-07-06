2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasmanda İspanya şampiyon oldu. 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasmanda İspanya şampiyon oldu. Zeytinburnu Buz Pisti'nde düzenlenen şampiyonada altın madalya maçında İspanya ile Büyük Britanya, bronz madalya maçında ise Hollanda ile Avustralya karşılaştı. Günün ilk maçında Hollanda'yı 2-1 yenen Avustralya bronz madalya kazandı. Altın madalya karşılaşmasında ise İspanya, Büyük Britanya'yı 3-1 mağlup etti. AA / Emrah Oktay - Spor Dünya Şampiyonası İspanya Spor Haberler

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