2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman 5-6'ncılık maçında Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi. 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman 5-6'ncılık maçında Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi. Zeytinburnu Buz Pisti'nde devam eden şampiyonada milli takım, 5-6'ıncılık maçında Letonya ile karşılaştı. Letonya; Linda Rulle (2), Sarlote Stale, Ksenija Kezika ve Evelina Kolite'nin golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Sidre Özer kaydetti. Öte yandan, 7-8'incilik mücadelesinde ise Meksika, Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti. AA / Yunus Kaymaz - Spor Dünya Şampiyonası Türkiye Letonya Spor Haberler

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