2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Haberler

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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman 5-6'ncılık maçında Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi.

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman 5-6'ncılık maçında Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde devam eden şampiyonada milli takım, 5-6'ıncılık maçında Letonya ile karşılaştı.

Letonya; Linda Rulle (2), Sarlote Stale, Ksenija Kezika ve Evelina Kolite'nin golleriyle karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Sidre Özer kaydetti.

Öte yandan, 7-8'incilik mücadelesinde ise Meksika, Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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