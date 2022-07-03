2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi. Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde yapılan maçta ay-yıldızlı ekip, ilk raundu 2-0 kaybederken, ikinci raund 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Son raundu 2-0 kaybeden milliler, müsabakadan 5-1 yenik ayrıldı. AA / Emrah Oktay - Spor Spor Haberler

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