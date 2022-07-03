2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Haberler

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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

AA - Emrah Oktay - Spor
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'ya 5-1 yenildi.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde yapılan maçta ay-yıldızlı ekip, ilk raundu 2-0 kaybederken, ikinci raund 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Son raundu 2-0 kaybeden milliler, müsabakadan 5-1 yenik ayrıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

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