2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

AA - Murat Kaya - Spor
 - Güncelleme:
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bugün 3 maç daha tamamlandı.

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda bugün 3 maç daha tamamlandı.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda, saat 13.00'de Kazakistan ve İzlanda milli takımları karşı karşıya geldi. Kazakistan, 2. ve 3. periyotta bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Saat 16.30'da da Letonya ve Avustralya milli takımları buz pistinde kozlarını paylaştı. İlk periyot karşılıklı gollerle 1-1 biten maçta Letonya, 3. periyotta bulduğu bir golle daha rakibi Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Günün son maçı ise saat 20.00'de İspanya ve Hollanda arasında gerçekleşti. İlk iki periyodu golsüz geçen karşılaşmada İspanya, son periyotta bulduğu gollerle rakibini 4-0'lık skorla yendi.

Türkiye, Letonya ile karşılaşacak

Organizasyona yarın saat 13.00'te başlayacak Meksika ve Kazakistan maçıyla devam edilecek.

Şu ana kadar oynadığı maçlarda bir galibiyet alıp, 2 kez kaybeden Türkiye, saat 16.30'da Letonya ile karşılaşacak. Günün son maçında ise Büyük Britanya ve Hollanda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

AA / Murat Kaya - Spor

Dünya Şampiyonası Letonya Saat Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title