2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Büyük Britanya'ya 6-0 yenildiZeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dün Meksika'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında... 2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Büyük Britanya'ya 6-0 yenildi Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dün Meksika'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 6-0 kaybeden Türkiye, grubu bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı. Günün diğer maçlarında İspanya Avustralya'yı 4-1, Hollanda da Kazakistan'ı 6-0 mağlup etti. Organizasyona yarın devam edilecek. AA / Ercan Çakar - Spor Spor Haberler

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