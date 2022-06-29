2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası - Haberler

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2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

AA - Ercan Çakar - Spor
2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Büyük Britanya'ya 6-0 yenildiZeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dün Meksika'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında...

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu ikinci maçında Türkiye, Büyük Britanya'ya 6-0 yenildi

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda dün Meksika'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci maçında Büyük Britanya ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 6-0 kaybeden Türkiye, grubu bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı.

Günün diğer maçlarında İspanya Avustralya'yı 4-1, Hollanda da Kazakistan'ı 6-0 mağlup etti.

Organizasyona yarın devam edilecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

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