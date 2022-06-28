2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
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2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, Meksika'yı 2-1 mağlup etti.
2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu mücadelesinde Türkiye, Meksika'yı 2-1 mağlup etti.
Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde oynanan müsabaka çekişmeli geçti.
İlk 20 dakikalık periyotta takımlar gol bulamazken, karşılaşmanın ikinci periyodunda karşılıklı 2 gol atıldı. Karşılaşmanın 3. periyodunda da takımlar gol atamayınca, maç uzadı ve 5 dakikalık uzatma periyodu oynandı.
Beraberlik gene bozulmayınca penaltılara gidildi. 5 penaltıdan birini gole çeviren Türkiye, penaltıları atamayan rakibi karşısında 2-1 üstünlük elde ederek ilk maçından galibiyetle ayrıldı.
Günün diğer karşılaşmalarında İspanya, İzlanda'yı 11-0, Letonya da Kazakistan'ı 5-1 yendi.
Organizasyona yarın Avustralya-İspanya, Hollanda-Kazakistan ve Büyük Britanya- Türkiye maçlarıyla devam edilecek.
İstanbul'da düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Avustralya, Letonya, Hollanda, Meksika, Büyük Britanya, İspanya ve Kazakistan mücadele ediyor.