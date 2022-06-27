2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası
AA - Ercan Çakar - Spor
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2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi, İstanbul'da başladı.
2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi, İstanbul'da başladı.
Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonda ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Avustralya, Letonya, Hollanda, Meksika, Büyük Britanya, İspanya ve Kazakistan mücadele ediyor.
Şampiyonanın ilk gününde yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
İzlanda-Avustralya: 1-5
Letonya-Hollanda: 2-5
Meksika-Büyük Britanya: 0-6
Organizasyonda yarın İspanya-İzlanda, Kazakistan-Letonya ve Türkiye-Meksika maçları yapılacak.
AA / Ercan Çakar - Spor