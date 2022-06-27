2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası başladı

2022 Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi, İstanbul'da başladı.

Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde düzenlenen organizasyona 9 ülke katılıyor. Turnuvada ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra İzlanda, Avustralya, Letonya, Hollanda, Meksika, Büyük Britanya, İspanya ve Kazakistan mücadele ediyor.

Şampiyonanın ilk gününde İzlanda-Avustralya, Letonya-Hollanda ve Meksika-Büyük Britanya müsabakaları oynanacak. Turnuva, 5 Temmuz Salı günü tamamlanacak.

Organizasyon sorumlusu Mehmet Akif Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nin ikinci kez uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bizim için çok büyük ve kıymetli bir organizasyon. Buz hokeyinin, Türk insanının çok keyif alabileceği bir spor olduğunu düşünüyoruz. Günden güne emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Zeytinburnu Buz Pisti'nin açılmasıyla sporcu sayısında ve velilerin ilgisinde çok ciddi artış var. Artık elimizde imkan var. Tesisiniz varsa ve gerekli kadroyu kurabildiyseniz bu branşta büyümemeniz için önümüzde hiçbir engel yok. Bu tip organizasyonlarla sporcuları daha çok motive ediyoruz. Başarıyla birlikte halkımızın bilinci de artıyor." ifadelerini kullandı.

Sporcuların Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'ni çok beğendiklerini dile getiren Albayrak, "Hiçbir ülke Türkiye'nin bu büyüklükte tesis yapabileceğine inanmıyordu. Sporcular ilk adımlarını attığında her biri şok oluyor. Dünyada söz sahibi ülkelerin tesisleriyle yarışabilecek hatta kimisinden daha iyi ve parmakla gösterilebilecek bir tesise sahibiz. İki buz pistimiz var. Bu alışılmış bir olay değil. Buz hokeyi dendiğinde akla Kanada ve ABD gelir. Oradaki misafirlerimiz bile bu tesise geldiğinde gerçekten şok oluyorlar. 'Nasıl böyle bir tesis inşa edebildiniz?' sorusuna keyifle cevap verebiliyoruz. Bütün dünyada bu tesisi bir marka değeri haline getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.