2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa 2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon, ABD'yi 3-2 mağlup eden Fransa oldu. 2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon, ABD'yi 3-2 mağlup eden Fransa oldu. İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde, ABD ile Fransa karşılaştı. Fransa, 25-16, 25-19, 15-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu. Ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçen (25-16, 25-23, 25-20) Polonya ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri İtalya Fransa Spor Haberler

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