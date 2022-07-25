2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa - Haberler

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2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon Fransa

2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon, ABD'yi 3-2 mağlup eden Fransa oldu.

2022 FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde şampiyon, ABD'yi 3-2 mağlup eden Fransa oldu.

İtalya'nın Bologna kentinde düzenlenen voleybol turnuvasının finalinde, ABD ile Fransa karşılaştı.

Fransa, 25-16, 25-19, 15-25, 21-25 ve 15-10'luk setlerle rakibini 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi oldu.

Ev sahibi İtalya'yı 3-0'la geçen (25-16, 25-23, 25-20) Polonya ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Tam Gemi Şok Denemeleri İtalya Fransa Spor Haberler

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