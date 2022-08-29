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2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası

Salon: LjubljanaHakemler: Kandil Wael (Mısır), Maroszek Wojciech (Polonya)Türkiye: Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu)İtalya: Galassi, Lavia, Romano,...

Salon: Ljubljana

Hakemler: Kandil Wael (Mısır), Maroszek Wojciech ( Polonya )

Türkiye : Bedirhan Bülbül, Burutay Subaşı, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu)

İtalya: Galassi, Lavia, Romano, Giannelli, Michieletto, Russo (Balaso, Michieletto, Sbertoli, Scanferla, Anzani)

Setler: 18-25, 20-25, 22-25

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda gruptaki üçüncü ve son maçını 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Volkan Döne Türkiye Polonya Mısır Spor Haberler

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