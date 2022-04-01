2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi

Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı da netleşti. Buna göre, organizasyonun açılış maçında ev sahibi Katar, 21 Kasım'da 60 bin kişi kapasiteli Al Bayt Stadı'nda Ekvador ile karşı karşıya gelecek.

Demirören Haber Ajansı / Spor