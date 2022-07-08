2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) grup maçında Norveç, Kuzey İrlanda'yı 4-1 mağlup etti. 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) grup maçında Norveç, Kuzey İrlanda'yı 4-1 mağlup etti. İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci gününde, A Grubu'nda bir maç oynandı. St Mary's Stadı'ndaki karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Norveç, 10. dakikada Blakstad, 13. dakikada Maanum, 31. dakikada penaltıdan Graham Hansen ve 54. dakikada Reiten'in golleriyle 4-1 kazandı. Kuzey İrlanda'nın tek golünü, 49. dakikada Nelson kaydetti. Grupta ilk maçların ardından 3 puanlı Norveç, averaj farkıyla İngiltere'nin önünde liderlik koltuğuna oturdu. Turnuvanın açılış maçında İngiltere, Avusturya'yı tek golle mağlup etmişti. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Kuzey İrlanda England Norveç Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.