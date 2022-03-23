2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde üçüncü gün yarışları tamamlandı - Haberler

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2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde üçüncü gün yarışları tamamlandı

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde üçüncü gün yarışları tamamlandı

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) üçüncü günü sona erdi.

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) üçüncü günü sona erdi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre milli sporcular, alp disiplininde paralel elemelerinde ve artistik buz pateni kısa programda yarıştı.

Alp disiplini kadınlar paralel yarışını Reyhan Ceren Yıldırım 36, Lal Öktem 51, Ada Göney 54, Buse Akar ise 59. sırada tamamladı.

Alp disiplini erkekler paralel yarışında Demirkan Hasırcı 52, Bünyamin Çelik 58, Kerem Haymana 60. sırada yer aldı, Zülfücan Oruç yarışı tamamlayamadı.

Artistik buz pateninde erkekler kısa programda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Ali Efe Güneş, 27.76 teknik puan ile genel tasnifte 52.40 puan alarak yarışmayı 8. sırada tamamladı.

Kadınlar kısa programda yarışan Anna Deniz Özdemir ise 18.89 teknik puan ile genel tasnifte 37.69 puan alarak yarışmayı 23. sırada bitirdi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Sporcu, Finlandiya, Türkiye, gençlik, Spor, Haberler

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