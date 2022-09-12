2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya- Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak. 14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak. Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde: Yarın: 18.15 İspanya - Finlandiya 21.30 Almanya - Yunanistan 14 Eylül Çarşamba: 18.15 Fransa - İtalya 21.30 Slovenya - Polonya Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Finlandiya İspanya Eylül Spor Haberler

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