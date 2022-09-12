2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçları yarın ve 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliğinde oynanacak maçlarda yarın İspanya- Finlandiya ve Almanya-Yunanistan karşılaşmaları yapılacak.
14 Eylül Çarşamba günü ise Fransa-İtalya ve Slovenya-Polonya maçları oynanacak.
Çeyrek final maçlarının programı şu şekilde:
Yarın:
18.15 İspanya - Finlandiya
21.30 Almanya - Yunanistan
14 Eylül Çarşamba:
18.15 Fransa - İtalya
21.30 Slovenya - Polonya
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor