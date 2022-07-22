2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakem görev yapacak
AA - Ercan Çakar - Spor
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FIBA, 1-18 Eylül'de Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakemi görevlendirdi.
FIBA, 1-18 Eylül'de Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 3 Türk hakemi görevlendirdi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hakemler Kerem Baki, Yener Yılmaz ve Zafer Yılmaz şampiyonada düdük çalacak.
Hakemler, turnuva öncesinde 17-21 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek seminere katılacak.
AA / Ercan Çakar - Spor