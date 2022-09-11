2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 94-88 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 94-88 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 berabere biterken, Çekya soyunma odasına 45-41 önde girdi. Çekya karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 67-63 üstün kapatırken, Yunanistan son periyotta yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun etkili performansıyla salondan 94-88 galip ayrıldı. Yunanistan, çeyrek finalde 13 Eylül Salı günü Almanya ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Yunanistan Almanya Berlin Spor Haberler

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