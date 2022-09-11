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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı.

Şampiyonanın son 16 turunda bugün Ukrayna- Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan- İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı.

Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Ukrayna-Polonya: 86-94

Finlandiya-Hırvatistan: 94-86

Sırbistan-İtalya: 86-94

Yunanistan-Çekya: 94-88

Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti.

Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle:

13 Eylül Salı:

18.15 İspanya-Finlandiya

21.30 Almanya-Yunanistan

14 Eylül Çarşamba

18.15 Fransa-İtalya

21.30 Slovenya-Polonya

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Finlandiya Polonya İtalya Spor Haberler

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