2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu, oynanan maçlarla tamamladı. Şampiyonanın son 16 turunda bugün Ukrayna- Polonya, Finlandiya-Hırvatistan, Sırbistan- İtalya ve Yunanistan-Çekya karşılaşmaları yapıldı. Maçlarını kazanan Polonya, Finlandiya, İtalya ve Yunanistan çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: Ukrayna-Polonya: 86-94 Finlandiya-Hırvatistan: 94-86 Sırbistan-İtalya: 86-94 Yunanistan-Çekya: 94-88 Bu arada maçları kazanan 4 takımın da 94 sayı kaydetmesi dikkati çekti. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Şampiyonada çeyrek final eşleşmeleri ve maçların programı şöyle: 13 Eylül Salı: 18.15 İspanya-Finlandiya 21.30 Almanya-Yunanistan 14 Eylül Çarşamba 18.15 Fransa-İtalya 21.30 Slovenya-Polonya Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Finlandiya Polonya İtalya Spor Haberler

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