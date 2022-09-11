2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 28-20 üstün geçen Sırbistan, soyunma odasına da 51-45 önde gitti. Sırbistan üçüncü periyodu da 68-66 önde kapatırken, İtalya son çeyrekteki etkili mücadelesiyle müsabakadan 94-86 galip ayrıldı. İtalya, çeyrek finalde 14 Eylül Çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Sırbistan Fransa İtalya Spor Haberler

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