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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan'ı 94-86 yenen İtalya, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmada ilk periyodu 28-20 üstün geçen Sırbistan, soyunma odasına da 51-45 önde gitti. Sırbistan üçüncü periyodu da 68-66 önde kapatırken, İtalya son çeyrekteki etkili mücadelesiyle müsabakadan 94-86 galip ayrıldı.

İtalya, çeyrek finalde 14 Eylül Çarşamba günü Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Sırbistan Fransa İtalya Spor Haberler

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