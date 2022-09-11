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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 94-86 yenen Finlandiya, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 94-86 yenen Finlandiya, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.

Mercedes-Benz Arena'daki müsabakada Hırvatistan ilk periyodu 21-20 önde tamamlamasına rağmen Finlandiya devreyi 45-43 üstün geçti. Üçüncü periyodu da 67-65 galip tamamlayan Finlandiya müsabakayı 94-86 kazandı.

Finlandiya, çeyrek final mücadelesinde 13 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Hırvatistan Finlandiya İspanya Spor Haberler

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