2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 94-86 yenen Finlandiya, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Hırvatistan'ı 94-86 yenen Finlandiya, çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Mercedes-Benz Arena'daki müsabakada Hırvatistan ilk periyodu 21-20 önde tamamlamasına rağmen Finlandiya devreyi 45-43 üstün geçti. Üçüncü periyodu da 67-65 galip tamamlayan Finlandiya müsabakayı 94-86 kazandı. Finlandiya, çeyrek final mücadelesinde 13 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Hırvatistan Finlandiya İspanya Spor Haberler

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