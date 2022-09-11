2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı.
Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yaptığı son 16 turunda Almanya-Karadağ, İspanya-Litvanya, Slovenya-Belçika ve Türkiye-Fransa karşılaşmaları oynandı.
Günün sonuçları sonrasında İspanya, Almanya, Slovenya ve Fransa çeyrek finale çıktı.
Alınan sonuçlar şu şekilde:
Almanya-Karadağ: 85-79
İspanya-Litvanya: 102-94
Slovenya-Belçika: 88-72
Türkiye-Fransa: 86-87
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor