2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya, Litvanya'yı uzatma bölümü sonrasında 102-94 yenerek çeyrek finale yükseldi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda İspanya, Litvanya'yı uzatma bölümü sonrasında 102-94 yenerek çeyrek finale yükseldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 20-19 geride kapatan İspanya, ilk devreye de 45-40 geride girdi. Maçın üçüncü çeyreğinde taraflar 23'er sayı bularak 5 sayılık farkı korudu. Son çeyrekte ise İspanya, 5 sayılık farkı kapatıp öne geçse de Litvanya'nın son saniye basketiyle maç 83-83 uzatmaya gitti. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan İspanya, maçtan da 102-94 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı. İspanya çeyrek finalde, Finlandiya-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Litvanya Almanya İspanya Spor Haberler

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