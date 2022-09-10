2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 19-10 kapatan ev sahibi takım, ilk devreye de 38-24 önde girdi.
Maçın ikinci yarısında Karadağ, farkı azaltmayı başarsa da Almanya, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale kalan taraf oldu.
Almanya çeyrek finalde, Yunanistan-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor