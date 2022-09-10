2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Almanya, Karadağ'ı 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçın ilk çeyreğini 19-10 kapatan ev sahibi takım, ilk devreye de 38-24 önde girdi. Maçın ikinci yarısında Karadağ, farkı azaltmayı başarsa da Almanya, maçı 85-79 kazanarak çeyrek finale kalan taraf oldu. Almanya çeyrek finalde, Yunanistan-Çekya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Karadağ Almanya Berlin Spor Haberler

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