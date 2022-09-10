2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Mercedes-Benz ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)Slovenya: Goran Dragic 11, Blazic 3, Doncic 35, Cancar 8, Tobey 12, Zoran Dragic 6, Prepelic 13, Muric, Dimec, Nikolic, SamarBelçika: Lecomte 16, Obasohan 3, Gillet 15, Mwema... Salon: Mercedes-Benz Arena Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya) Slovenya : Goran Dragic 11, Blazic 3, Doncic 35, Cancar 8, Tobey 12, Zoran Dragic 6, Prepelic 13, Muric, Dimec, Nikolic, Samar Belçika: Lecomte 16, Obasohan 3, Gillet 15, Mwema 7, Bako 2, de Zeeuw 6, Libert 6, Tabu 9, Vanwijn 6, Tumba 2, Bratanovic, Bleijenbergh 1. Periyot: 24-19 Devre: 44-41 3. Periyot: 63-60 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Slovenya çeyrek finalde, Ukrayna-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Slovenya'da yıldız oyuncu Luka Doncic, kaydettiği 35 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Litvanya Slovenya İspanya İtalya Spor Haberler

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