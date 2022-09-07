2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B Grubu'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Grup aşamasındaki 5. ve son maçların ardından A Grubu'nda İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, B Grubu'nda ise Slovenya, Almanya, Fransa ve Litvanya son 16 turu biletini aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'in ev sahipliği yapacağı son 16 turunda Almanya-Karadağ, İspanya-Litvanya, Slovenya-Belçika ve Türkiye-Fransa eşleşmeleri oluştu. Alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Türkiye-İspanya: 69-72 Bulgaristan-Belçika: 80-89 Gürcistan-Karadağ: 73-81 B Grubu: Litvanya-Bosna Hersek: 87-70 Fransa-Slovenya: 82-88 Macaristan-Almanya: 71-106 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Türkiye İspanya Almanya Spor Haberler

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