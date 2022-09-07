Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: TiflisHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Draisz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)Gürcistan: McFadden 16, Tsintsadze, Shermadini 14, Mamukelashvili 15, Bitadze 5, Sanadze 14, Andronikashvili 4, Bokolishvili, Jintcharadze 2, Berishvili 3Karadağ: Perry 17, Popovic 2, Radovic...

Salon: Tiflis

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Draisz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)

Gürcistan : McFadden 16, Tsintsadze, Shermadini 14, Mamukelashvili 15, Bitadze 5, Sanadze 14, Andronikashvili 4, Bokolishvili, Jintcharadze 2, Berishvili 3

Karadağ: Perry 17, Popovic 2, Radovic 7, Radoncic 9, Dubljevic 10, Simonovic 7, Drobnjak 22, Mihailovic 7, Ilic

1. Periyot: 19-21

Devre: 35-41

3. Periyot: 52-58

Beş faulle çıkanlar: 33.05 Dubljevic, 38.31 Simonovic (Karadağ)

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Karadağ, Gürcistan'ı 81-73 yendi.

Karadağ bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi.

Grupta bir maç kazanan Gürcistan ise şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Gürcistan Polonya Ukrayna İtalya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title