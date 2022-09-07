2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: TiflisHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Draisz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna)Gürcistan: McFadden 16, Tsintsadze, Shermadini 14, Mamukelashvili 15, Bitadze 5, Sanadze 14, Andronikashvili 4, Bokolishvili, Jintcharadze 2, Berishvili 3Karadağ: Perry 17, Popovic 2, Radovic... Salon: Tiflis Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Draisz Zapolski (Polonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna) Gürcistan : McFadden 16, Tsintsadze, Shermadini 14, Mamukelashvili 15, Bitadze 5, Sanadze 14, Andronikashvili 4, Bokolishvili, Jintcharadze 2, Berishvili 3 Karadağ: Perry 17, Popovic 2, Radovic 7, Radoncic 9, Dubljevic 10, Simonovic 7, Drobnjak 22, Mihailovic 7, Ilic 1. Periyot: 19-21 Devre: 35-41 3. Periyot: 52-58 Beş faulle çıkanlar: 33.05 Dubljevic, 38.31 Simonovic (Karadağ) 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Karadağ, Gürcistan'ı 81-73 yendi. Karadağ bu sonuçla grubu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak, son 16 turuna yükseldi. Grupta bir maç kazanan Gürcistan ise şampiyonaya veda etti. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Gürcistan Polonya Ukrayna İtalya Spor Haberler

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