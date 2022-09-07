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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)Türkiye: Shane Larkin 3, Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 14, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 5, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer 2, Melih Mahmutoğlu 5İspanya: Brown 11,...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Türkiye : Shane Larkin 3, Cedi Osman 20, Furkan Korkmaz 16, Alperen Şengün 14, Sertaç Şanlı 4, Şehmus Hazer 5, Ercan Osmani, Buğrahan Tuncer 2, Melih Mahmutoğlu 5

İspanya: Brown 11, Jaime Fernandez 3, Arostegui 9, Pradilla 6, Willy Hernangomez 15, Juancho Hernangomez 8, Garuba 4, Parra 3, Brizuela 6, Diaz 3, Saiz 4

1. Periyot: 18-17

Devre: 34-38

3. Periyot: 50-56

Beş faulle çıkanlar: 27.56 Brizuela (İspanya), 34.23 Alperen Şengün (Türkiye)

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında İspanya'ya 72-69 yenildi.

İki takım da şampiyonada daha önce son 16 turuna katılmayı garantilerken, İspanya grubu birinci, A Milli Takım ise ikinci sırada tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada A Milli Takım, 5. dakikayı 9-7 üstün geçti. İki takımın da kontrollü oynadığı ilk periyotta ay-yıldızlı takım Cedi Osman ve Alperen Şengün, İspanya da Willy Hernangomez ve Brizuela ile sayı buldu. A Milli Takım, periyodu 18-17 önde bitirdi.

İkinci periyotta A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Alperen Şengün ile sayı üretirken, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz ile karşılık vererek 19. dakikanın hemen başında 34-29 öne geçti. Ay-yıldızlı takım, zaman zaman savunmada sorun yaşadığı ve ribaunt almakta zorlandığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz ve Shane Larkin'in kaydettiği basketlerle 25. dakikada 45-43 öne geçti. Ancak hücumda üst üste top kayıpları yapan ve ribaunt almakta zorlanmaya devam eden ay-yıldızlı takım karşısında üstünlüğü ele geçiren İspanya, son çeyreğe 56-50 önde girdi.

Son periyoda tempolu başlayan A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Buğrahan Tuncer'in basketleriyle 9-0'lık seri yakaladı ve 33. dakikada 59-56 öne geçti. Alperen Şengün'ün beş faulle oyun dışında kalmasıyla hem hücum hem de savunmada zorlanan milli takım karşısında İspanya son dakikaya 69-65 önde girdi. Ay-yıldızlı takımın son dakikadaki ilk hücumunda Cedi Osman, bitime 48 saniye kala skoru 69-68 yaptı. Daha sonra İspanya, yaptığı hücumdan eli boş döndü. Ancak A Milli Takım bitime 22.6 saniye kala yaptığı hücumda top kaybı yaşadı ve İspanya, Willy Hernangomez'in serbest atıştan kaydettiği sayılarla bitime 17.7 saniye kala farkı 3 sayıya (68-71) çıkardı. Kalan sürede A Milli Takım'ın dönüş yapmasına izin vermeyen İspanya, salondan 72-69 galip ayrıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı da karşılaşmayı saha kenarında izledi.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Furkan Korkmaz Cedi Osman basketbol Türkiye Spor Haberler

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