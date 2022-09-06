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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı.

Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

A Grubu 5. ve son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gidecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Belçika-Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan-Bulgaristan: 80-92

B Grubu

Bosna Hersek-Fransa: 68-81

Macaristan-Litvanya: 64-87

Almanya-Slovenya: 80-88

C Grubu

Estonya-Büyük Britanya: 94-62

Yunanistan-Ukrayna: 99-79

İtalya-Hırvatistan: 81-76

D Grubu:

Hollanda-Polonya: 69-75

Finlandiya-Çekya: 98-88

İsrail-Sırbistan: 78-89

2 grupta 6 maç oynanacak

Turnuvaya yarın A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek.

Maçların programı şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

15.30 Litvanya-Bosna Hersek

17.15 Bulgaristan-Belçika

18.15 Fransa-Slovenya

20.00 Gürcistan-Karadağ

21.30 Macaristan-Almanya

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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