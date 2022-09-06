2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A, B, C ve D gruplarında 4. maçlar yapıldı. Gruplarda şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından İspanya, Türkiye, Fransa, Almanya, Slovenya, Yunanistan, Ukrayna, Polonya, Sırbistan ve Finlandiya son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. A Grubu 5. ve son maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, galip gelmesi halinde Berlin'e grup lideri olarak gidecek. Alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Belçika-Türkiye: 63-78 Karadağ-İspanya: 65-82 Gürcistan-Bulgaristan: 80-92 B Grubu Bosna Hersek-Fransa: 68-81 Macaristan-Litvanya: 64-87 Almanya-Slovenya: 80-88 C Grubu Estonya-Büyük Britanya: 94-62 Yunanistan-Ukrayna: 99-79 İtalya-Hırvatistan: 81-76 D Grubu: Hollanda-Polonya: 69-75 Finlandiya-Çekya: 98-88 İsrail-Sırbistan: 78-89 2 grupta 6 maç oynanacak Turnuvaya yarın A ve B gruplarında oynanacak 6 karşılaşmayla devam edilecek. Maçların programı şöyle: 14.30 Türkiye-İspanya 15.30 Litvanya-Bosna Hersek 17.15 Bulgaristan-Belçika 18.15 Fransa-Slovenya 20.00 Gürcistan-Karadağ 21.30 Macaristan-Almanya Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Türkiye İspanya Fransa Spor Haberler

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