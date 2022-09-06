2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.
Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.
Grupta bugün oynanan maçlarda Belçika'yı 78-63 yenen A Milli Takım ile Karadağ'ı 82-65 mağlup eden İspanya, son 16 turuna kalmayı garantiledi.
A Grubu'nda dördüncü maçların sonuçları şöyle:
Belçika-Türkiye: 63-78
Karadağ-İspanya: 65-82
Gürcistan-Bulgaristan: 80-92
Puan durumu
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda dördüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|İspanya
|4
|3
|1
|359
|299
|60
|7
|Türkiye
|4
|3
|1
|334
|306
|28
|7
|Karadağ
|4
|2
|2
|300
|305
|-5
|6
|Belçika
|4
|2
|2
|295
|303
|-8
|6
|Bulgaristan
|4
|1
|3
|347
|386
|-39
|5
|Gürcistan
|4
|1
|3
|308
|344
|-36
|5
Son maçlar
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak beşinci ve son maçlar maçların programı TSİ şöyle:
14.30 Türkiye-İspanya
17.15 Bulgaristan-Belçika
20.00 Gürcistan-Karadağ