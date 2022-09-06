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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

Grupta bugün oynanan maçlarda Belçika'yı 78-63 yenen A Milli Takım ile Karadağ'ı 82-65 mağlup eden İspanya, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

A Grubu'nda dördüncü maçların sonuçları şöyle:

Belçika-Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan-Bulgaristan: 80-92

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda dördüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımO G M A Y Av. Puan
İspanya431359299607
Türkiye431334306287
Karadağ422300305-56
Belçika422295303-86
Bulgaristan413347386-395
Gürcistan413308344-365

Son maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak beşinci ve son maçlar maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

17.15 Bulgaristan-Belçika

20.00 Gürcistan-Karadağ

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Milli Takım Karadağ İspanya Spor Haberler

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