2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda dördüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

Grupta bugün oynanan maçlarda Belçika'yı 78-63 yenen A Milli Takım ile Karadağ'ı 82-65 mağlup eden İspanya, son 16 turuna kalmayı garantiledi.

A Grubu'nda dördüncü maçların sonuçları şöyle:

Belçika-Türkiye: 63-78

Karadağ-İspanya: 65-82

Gürcistan-Bulgaristan: 80-92

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda dördüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. Puan İspanya 4 3 1 359 299 60 7 Türkiye 4 3 1 334 306 28 7 Karadağ 4 2 2 300 305 -5 6 Belçika 4 2 2 295 303 -8 6 Bulgaristan 4 1 3 347 386 -39 5 Gürcistan 4 1 3 308 344 -36 5

Son maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda yarın oynanacak beşinci ve son maçlar maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Türkiye-İspanya

17.15 Bulgaristan-Belçika

20.00 Gürcistan-Karadağ

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