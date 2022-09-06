Üye Girişi
Haberi Paylaş

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Erez Gurion (İsrail), Martin Vulic (Hırvatistan), Minkel Manniste (Estonya)Gürcistan: McFadden 19, Andronikashvili 7, Shermadini 10, Mamukelashvili 13, Bitadze 21, Sanadze 10, Jintcharadze, Tsintsadze, Burjanadze, Bokolishvili, BekauriBulgaristan: Dee Bost 33, Kostov...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Martin Vulic (Hırvatistan), Minkel Manniste (Estonya)

Gürcistan : McFadden 19, Andronikashvili 7, Shermadini 10, Mamukelashvili 13, Bitadze 21, Sanadze 10, Jintcharadze, Tsintsadze, Burjanadze, Bokolishvili, Bekauri

Bulgaristan: Dee Bost 33, Kostov 7, Yanev, Stoilov, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 17, Andrey Ivanov 7, Dimitrov, Alipiev, Karamfilov

1. Periyot: 18-14

Devre: 38-39

3. Periyot: 57-66

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 yendi.

Bulgaristan grupta ilk galibiyetini elde ederken, Gürcistan ise üçüncü kez mağlup oldu.

Grupta yarın Bulgaristan son maçını Belçika ile yapacak. Gürcistan da Karadağ ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Hırvatistan Gürcistan Estonya İsrail Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title