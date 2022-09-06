2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Tiflis ArenaHakemler: Erez Gurion (İsrail), Martin Vulic (Hırvatistan), Minkel Manniste (Estonya)Gürcistan: McFadden 19, Andronikashvili 7, Shermadini 10, Mamukelashvili 13, Bitadze 21, Sanadze 10, Jintcharadze, Tsintsadze, Burjanadze, Bokolishvili, BekauriBulgaristan: Dee Bost 33, Kostov... Salon: Tiflis Arena Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Martin Vulic (Hırvatistan), Minkel Manniste (Estonya) Gürcistan : McFadden 19, Andronikashvili 7, Shermadini 10, Mamukelashvili 13, Bitadze 21, Sanadze 10, Jintcharadze, Tsintsadze, Burjanadze, Bokolishvili, Bekauri Bulgaristan: Dee Bost 33, Kostov 7, Yanev, Stoilov, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 17, Andrey Ivanov 7, Dimitrov, Alipiev, Karamfilov 1. Periyot: 18-14 Devre: 38-39 3. Periyot: 57-66 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 yendi. Bulgaristan grupta ilk galibiyetini elde ederken, Gürcistan ise üçüncü kez mağlup oldu. Grupta yarın Bulgaristan son maçını Belçika ile yapacak. Gürcistan da Karadağ ile karşılaşacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Hırvatistan Gürcistan Estonya İsrail Spor Haberler

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