2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Spor Haberleri
Salon: Tiflis ArenaHakemler: Erez Gurion (İsrail), Martin Vulic (Hırvatistan), Minkel Manniste (Estonya)Gürcistan: McFadden 19, Andronikashvili 7, Shermadini 10, Mamukelashvili 13, Bitadze 21, Sanadze 10, Jintcharadze, Tsintsadze, Burjanadze, Bokolishvili, BekauriBulgaristan: Dee Bost 33, Kostov...
Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Erez Gurion (İsrail), Martin Vulic (Hırvatistan), Minkel Manniste (Estonya)
Gürcistan : McFadden 19, Andronikashvili 7, Shermadini 10, Mamukelashvili 13, Bitadze 21, Sanadze 10, Jintcharadze, Tsintsadze, Burjanadze, Bokolishvili, Bekauri
Bulgaristan: Dee Bost 33, Kostov 7, Yanev, Stoilov, Vezenkov 28, Pavlin Ivanov 17, Andrey Ivanov 7, Dimitrov, Alipiev, Karamfilov
1. Periyot: 18-14
Devre: 38-39
3. Periyot: 57-66
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 92-80 yendi.
Bulgaristan grupta ilk galibiyetini elde ederken, Gürcistan ise üçüncü kez mağlup oldu.
Grupta yarın Bulgaristan son maçını Belçika ile yapacak. Gürcistan da Karadağ ile karşılaşacak.