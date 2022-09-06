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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Spor Haberleri

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gatis Salins (Letonya)Karadağ: Perry 10, Popovic 4, Radoncic 8, Simonovic 11, Dubljevic 3, Mihailovic 18, Radovic 9, Ilic 2, Drobnjak, Nikolicİspanya: Brown 12, Jaime Fernandez 9, Arostegui 5, Pradilla 12,...

Salon: Tiflis Arena

Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gatis Salins (Letonya)

Karadağ : Perry 10, Popovic 4, Radoncic 8, Simonovic 11, Dubljevic 3, Mihailovic 18, Radovic 9, Ilic 2, Drobnjak, Nikolic

İspanya: Brown 12, Jaime Fernandez 9, Arostegui 5, Pradilla 12, Willy Hernangomez 14, Brizuela 18, Diaz 2, Juancho Hernangomez 6, Garuba 2, Rudy Fernandez, Parra, Saiz 2

1. Periyot: 17-27

Devre: 31-53

3. Periyot: 48-67

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, dördüncü maçında Karadağ'ı 82-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

İspanya gruptaki son maçını yarın, kendisi gibi son 16 turuna yükselen Türkiye ile yapacak.

Karadağ ise son maçını yarın Gürcistan ile oynayacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Ukrayna Letonya Karadağ Spor Haberler

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