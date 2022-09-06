2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gatis Salins (Letonya)Karadağ: Perry 10, Popovic 4, Radoncic 8, Simonovic 11, Dubljevic 3, Mihailovic 18, Radovic 9, Ilic 2, Drobnjak, Nikolicİspanya: Brown 12, Jaime Fernandez 9, Arostegui 5, Pradilla 12,... Salon: Tiflis Arena Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Gatis Salins (Letonya) Karadağ : Perry 10, Popovic 4, Radoncic 8, Simonovic 11, Dubljevic 3, Mihailovic 18, Radovic 9, Ilic 2, Drobnjak, Nikolic İspanya: Brown 12, Jaime Fernandez 9, Arostegui 5, Pradilla 12, Willy Hernangomez 14, Brizuela 18, Diaz 2, Juancho Hernangomez 6, Garuba 2, Rudy Fernandez, Parra, Saiz 2 1. Periyot: 17-27 Devre: 31-53 3. Periyot: 48-67 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda İspanya, dördüncü maçında Karadağ'ı 82-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. İspanya gruptaki son maçını yarın, kendisi gibi son 16 turuna yükselen Türkiye ile yapacak. Karadağ ise son maçını yarın Gürcistan ile oynayacak. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Ukrayna Letonya Karadağ Spor Haberler

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