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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Türkiye- Gürcistan : 83-88 (uzatmada)

B Grubu

Litvanya-Almanya: 107-109 (uzatmada)

Slovenya-Bosna Hersek: 93-97

Fransa- Macaristan : 78-74

C ve D gruplarının programı

C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle:

15.00 Polonya-İsrail

15.15 Hırvatistan-Estonya

18.00 Büyük Britanya-Yunanistan

18.30 Çekya-Hollanda

22.00 Ukrayna-İtalya

22.00 Sırbistan-Finlandiya

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Bulgaristan Macaristan Gürcistan Spor Haberler

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