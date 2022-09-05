2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A ve B gruplarındaki 3. maçlar oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: A Grubu Bulgaristan-Karadağ: 81-91 İspanya-Belçika: 73-83 Türkiye- Gürcistan : 83-88 (uzatmada) B Grubu Litvanya-Almanya: 107-109 (uzatmada) Slovenya-Bosna Hersek: 93-97 Fransa- Macaristan : 78-74 C ve D gruplarının programı C ve D gruplarındaki 3. maçların programı (TSİ) ise şöyle: 15.00 Polonya-İsrail 15.15 Hırvatistan-Estonya 18.00 Büyük Britanya-Yunanistan 18.30 Çekya-Hollanda 22.00 Ukrayna-İtalya 22.00 Sırbistan-Finlandiya Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Bulgaristan Macaristan Gürcistan Spor Haberler

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