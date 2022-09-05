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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.

Grupta bugün oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Türkiye-Gürcistan: 83-88

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımO G M A Y Av . Puan
İspanya321277234435
Türkiye321256243135
Karadağ321235223125
Belçika32123222575
Gürcistan312228252-244
Bulgaristan3-3255306-513

Dördüncü maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 6 Eylül Salı günü oynanacak dördüncü maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

17.15 Karadağ-İspanya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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