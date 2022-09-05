2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda üçüncü maçlar oynandı.

Şampiyonada A Grubu maçları Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da gerçekleştiriliyor.

A Milli Basketbol Takımı, üçüncü maçında Gürcistan'a iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 mağlup oldu.

Grupta bugün oynanan üçüncü maçların sonuçları şöyle:

Bulgaristan-Karadağ: 81-91

İspanya-Belçika: 73-83

Türkiye-Gürcistan: 83-88

Puan durumu

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av . Puan İspanya 3 2 1 277 234 43 5 Türkiye 3 2 1 256 243 13 5 Karadağ 3 2 1 235 223 12 5 Belçika 3 2 1 232 225 7 5 Gürcistan 3 1 2 228 252 -24 4 Bulgaristan 3 - 3 255 306 -51 3

Dördüncü maçlar

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda 6 Eylül Salı günü oynanacak dördüncü maçların programı TSİ şöyle:

14.30 Belçika-Türkiye

17.15 Karadağ-İspanya

20.00 Gürcistan-Bulgaristan

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