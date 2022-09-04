2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası
Spor Haberleri
Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Erez Gurion (İsrail)İspanya: Brown 11, Parra 3, Arostegui 7, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Brizuela 6, Diaz 1, Garuba 6, Jaime Fernandez 5, Rudy Fernandez 2, Pradilla 3Belçika: Lecomte 20,...
Salon: Tiflis Arena
Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Erez Gurion (İsrail)
İspanya : Brown 11, Parra 3, Arostegui 7, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Brizuela 6, Diaz 1, Garuba 6, Jaime Fernandez 5, Rudy Fernandez 2, Pradilla 3
Belçika: Lecomte 20, Gillet 14, Vanwijn 8, Bako 10, Obasohan 11, Mwena 6, Tumba 1, Tabu 6, Libert 2, Bleijenbergh 3, de Zeeuw 2
1. Periyot: 11-15
Devre: 33-32
3. Periyot: 54-57
2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Belçika, İspanya'yı 83-73 yendi.
Belçika şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde ederken, İspanya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Grubun dördüncü maçını Belçika, 6 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacak. İspanya ise aynı gün Karadağ ile karşı karşıya gelecek.