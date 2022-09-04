2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Tiflis ArenaHakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Erez Gurion (İsrail)İspanya: Brown 11, Parra 3, Arostegui 7, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Brizuela 6, Diaz 1, Garuba 6, Jaime Fernandez 5, Rudy Fernandez 2, Pradilla 3Belçika: Lecomte 20,... Salon: Tiflis Arena Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Dariusz Zapolski (Polonya), Erez Gurion (İsrail) İspanya : Brown 11, Parra 3, Arostegui 7, Willy Hernangomez 18, Juancho Hernangomez 11, Brizuela 6, Diaz 1, Garuba 6, Jaime Fernandez 5, Rudy Fernandez 2, Pradilla 3 Belçika: Lecomte 20, Gillet 14, Vanwijn 8, Bako 10, Obasohan 11, Mwena 6, Tumba 1, Tabu 6, Libert 2, Bleijenbergh 3, de Zeeuw 2 1. Periyot: 11-15 Devre: 33-32 3. Periyot: 54-57 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Belçika, İspanya'yı 83-73 yendi. Belçika şampiyonadaki ikinci galibiyetini elde ederken, İspanya ise ilk mağlubiyetini yaşadı. Grubun dördüncü maçını Belçika, 6 Eylül Salı günü Türkiye ile oynayacak. İspanya ise aynı gün Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Polonya İspanya İtalya İsrail Spor Haberler

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