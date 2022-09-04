2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Spor Haberleri Salon: Tiflis ArenaHakemler: Oskars Lucis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)Bulgaristan: Dee Bost 1, Kostov 10, Marinov 4, Stoilov, Vezenkov 26, Andrey Ivanov 17, Karamfilov 6, Pavlin Ivanov 8, Alipiev 9, Dimitrov, YanevKaradağ: Perry 12, Popovic 2, Radovic... Salon: Tiflis Arena Hakemler: Oskars Lucis (Letonya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Josip Jurcevic (Hırvatistan) Bulgaristan : Dee Bost 1, Kostov 10, Marinov 4, Stoilov, Vezenkov 26, Andrey Ivanov 17, Karamfilov 6, Pavlin Ivanov 8, Alipiev 9, Dimitrov, Yanev Karadağ: Perry 12, Popovic 2, Radovic 16, Mihailovic 23, Dubljevic 17, Ilic 2, Drobnjak 17, Simonovic 2, Vuceljic, Nikolic 1. Periyot: 21-21 Devre: 46-45 3. Periyot: 58-67 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'nda Karadağ, üçüncü maçında Bulgaristan'ı 91-81 yendi. Karadağ grupta ikinci galibiyetini elde ederken, Bulgaristan ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Grubun dördüncü maçında Karadağ, 6 Eylül Salı günü İspanya ile karşılaşacak. Bulgaristan da aynı gün Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar Hırvatistan Bulgaristan Slovakya Letonya Spor Haberler

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